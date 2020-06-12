Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО начали спецпроекты ко Дню России

12 июня 2020     6
Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО начали спецпроекты ко Дню России

Российские постоянные представительства при ООН и ЮНЕСКО по случаю Дня России представили специальный проект о расположенных в России объектах всемирного наследия. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на странице в Twitter постпредствеа РФ при ООН.

Цель проекта — рассказать о культурных и природных сокровищах России, памятниках истории и национальных парках. Так, на странице постпредства в Twitter опубликованы посты об озере Байкал, вулканах Камчатки, Ленских столбах. Соловецких островах, городе Владимире и Золотых горах Алтая.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов поздравил соотечественников с Днем России, который отмечается 12 июня. Соответствующее видеообращение было опубликовано накануне на официальном YouTube-канале российского посольства.

On the occasion of #RussiaDay2020 jointly with @unesco_russia and @russiabeyond we tell about @UNESCO WH sites. #Kizhi ensemble includes unique wooden structures of 17–19 c. (chapels, houses, barns, mills, etc). The central piece – Church of the Transfiguration built in 1714. pic.twitter.com/pFR0c021Qv

— Russian Mission UN (@RussiaUN) June 11, 2020

В пятницу поздравления в Москву направили лидер КНДР Ким Чен Ын, госсекретарь США Майк Помпео, украинские депутаты и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

День России отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Источник: Газета Известия

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