Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО начали спецпроекты ко Дню России

Российские постоянные представительства при ООН и ЮНЕСКО по случаю Дня России представили специальный проект о расположенных в России объектах всемирного наследия. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на странице в Twitter постпредствеа РФ при ООН.

Цель проекта — рассказать о культурных и природных сокровищах России, памятниках истории и национальных парках. Так, на странице постпредства в Twitter опубликованы посты об озере Байкал, вулканах Камчатки, Ленских столбах. Соловецких островах, городе Владимире и Золотых горах Алтая.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов поздравил соотечественников с Днем России, который отмечается 12 июня. Соответствующее видеообращение было опубликовано накануне на официальном YouTube-канале российского посольства.

On the occasion of #RussiaDay2020 jointly with @unesco_russia and @russiabeyond we tell about @UNESCO WH sites. #Kizhi ensemble includes unique wooden structures of 17–19 c. (chapels, houses, barns, mills, etc). The central piece – Church of the Transfiguration built in 1714. pic.twitter.com/pFR0c021Qv

— Russian Mission UN (@RussiaUN) June 11, 2020