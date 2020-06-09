Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель находится в тяжелом состоянии

Водитель автомобиля Lada, пострадавший при столкновении с иномаркой актера Михаила Ефремова, госпитализирован в тяжелом состоянии. Его оперируют

Народная артистка Нина Русланова попала в больницу Народная артистка России Нина Русланова попала в больницу. По предварительной информации, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал «112». …



Губерниев проклял Ефремова Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале жестко отреагировал на ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. «Будь …



Подтверждено состояние алкогольного опьянения Ефремова в момент аварии Полиция подтвердила, что актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил руководитель …



В Грузии работают над производством гранат и ракет по стандартам НАТО Грузия начала производство гранатометов, гранат и ракет по стандартам НАТО. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил министр обороны страны …

