Пострадавшим из-за карантина бедным украинцам предложат убирать улицы

1 апреля 2020     19
Пострадавшим из-за карантина бедным украинцам предложат убирать улицы

Правительство Украины разрабатывает меры поддержки бедных граждан страны, пострадавших из-за введения карантина. Меры обсуждались на совещании президента Владимира Зеленского с правительством, сообщает «Страна.ua».

Глава кабмина Денис Шмыгаль отметил, что для потерявших работу украинцев и граждан, которые были вынуждены вернуться с заработков из-за границы, создадут новые рабочие места. Например, им можно предложить убирать улицы, считает премьер. «Нам нужны люди для ремонта дорог, вымащивания тротуаров. Много разных вакансий», — отметил он.

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Шмыгаль добавил, что правительству удалось остановить рост цен на товары первой необходимости. Также Зеленский поручил кабмину найти средства на материальную помощь для самых малообеспеченных граждан.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса не раньше середины мая. По его мнению, многое будет зависеть и от ситуации в Европе. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 669 человек, 17 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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