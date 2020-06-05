Пострелявшего из лука в «кабана» Зеленского высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе своего визита в Хмельницкую область пострелял из лука. Видеозапись опубликована на YouTube телеканала «НАШ».

Украинскому лидеру было предложено выстрелить из лука в мишень с изображением кабана. На ролике видно, что глава Украины попал в ногу нарисованного животного.

Пользователи раскритиковали поведение Зеленского. «Год назад по фонтанам бегал,теперь с лука стреляет. Клоун», «Ему же нечего делать, вот и стреляет из лука!», «Зеленскому лишь бы пиариться, а не делами государственными заниматься», «Не царское дело — страной править, царское дело — потешиться», — пишут комментаторы.

Кроме того, некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», «В качестве мишени была свинья. Это очень тонкий намек на Порошенко?» — отметили пользователи.

В июле 2019 года Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде. По мнению некоторых комментаторов, причиной такого поведения стала банальная усталость. Однако другие предположили, что к этому привели сильнодействующие препараты.

Источник: Лента.Ру