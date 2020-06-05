Пострелявшего из лука в «кабана» Зеленского высмеяли в сети

5 июня 2020     9
Пострелявшего из лука в «кабана» Зеленского высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе своего визита в Хмельницкую область пострелял из лука. Видеозапись опубликована на YouTube телеканала «НАШ».

Украинскому лидеру было предложено выстрелить из лука в мишень с изображением кабана. На ролике видно, что глава Украины попал в ногу нарисованного животного.

Пользователи раскритиковали поведение Зеленского. «Год назад по фонтанам бегал,теперь с лука стреляет. Клоун», «Ему же нечего делать, вот и стреляет из лука!», «Зеленскому лишь бы пиариться, а не делами государственными заниматься», «Не царское дело — страной править, царское дело — потешиться», — пишут комментаторы.

Кроме того, некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», «В качестве мишени была свинья. Это очень тонкий намек на Порошенко?» — отметили пользователи.

В июле 2019 года Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде. По мнению некоторых комментаторов, причиной такого поведения стала банальная усталость. Однако другие предположили, что к этому привели сильнодействующие препараты.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Пострелявшего из лука в «кабана» Зеленского высмеяли в сети
Пострелявшего из лука в «кабана» Зеленского высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе своего визита в Хмельницкую область пострелял из лука. Видеозапись опубликована …


Женщина сбросила 76 килограммов и раскрыла действенный способ похудения
Женщина сбросила 76 килограммов и раскрыла действенный способ похудения

Жительница английского графства Кент нашла действенный способ, как похудеть на 76 килограммов. Ее секреты успеха опубликовал таблоид Daily Mail. Стеф …


В России появятся универсальные проездные билеты
В России появятся универсальные проездные билеты

В России будут разработаны единые стандарты для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. Благодаря этому в конце следующего года …


Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе

Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы. Об этом «РИА Новости» рассказал …


В испанском зоопарке родился белый львенок
В испанском зоопарке родился белый львенок

Львенок с белой шерстью впервые родился в испанском зоопарке. Об этом 4 июня сообщило «Федеральное агентство новостей». Малыш появился на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты