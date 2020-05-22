Повышение пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

В Иркутской области с 23 по 25 мая вырастет риск природных пожаров. В регионе установится жаркая погода почти без осадков.

Согласно прогнозам, в выходные дни в Иркутской области температура воздуха днем будет достигать +30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов ожидается повышение классов пожарной опасности лесов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В Иркутской области действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование источников открытого огня, разведение костров и проведение огнеопасных работ. Специалисты напоминают, что посещение лесов в регионе запрещено. На местах входов и въездов в лесные массивы ежедневно выставляют посты.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае рыбак, заснувший возле костра, устроил лесной пожар площадью 2 га. Мужчине грозит крупный штраф.