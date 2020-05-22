Повышение пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

22 мая 2020     11
Повышение пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

В Иркутской области с 23 по 25 мая вырастет риск природных пожаров. В регионе установится жаркая погода почти без осадков.

Согласно прогнозам, в выходные дни в Иркутской области температура воздуха днем будет достигать +30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов ожидается повышение классов пожарной опасности лесов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В Иркутской области действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование источников открытого огня, разведение костров и проведение огнеопасных работ. Специалисты напоминают, что посещение лесов в регионе запрещено. На местах входов и въездов в лесные массивы ежедневно выставляют посты.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае рыбак, заснувший возле костра, устроил лесной пожар площадью 2 га. Мужчине грозит крупный штраф.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе зафиксирован ещё один случай коронавируса
В Севастополе зафиксирован ещё один случай коронавируса

На утро 22 мая зарегистрирован один новый случай коронавирусной инфекции в Севастополе. Заболевший контактировал с теми, у кого ранее был …


Житель Крыма, находясь под следствием, пытался угнать три автомобиля
Житель Крыма, находясь под следствием, пытался угнать три автомобиля

Сразу трое жителей Красноперекопска обратились в полицию с заявлениями, что у них ночью были вскрыты отечественные автомобили. Следователи выяснили, что …


В Севастополе в ДТП попал городской автобус
В Севастополе в ДТП попал городской автобус

В Севастополе на улице Гоголя перед остановкой “Улица Степаненко” сегодня днем не смогли разъехаться городской автобус и автомобиль Рено.  Как …


Повышение пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области
Повышение пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

В Иркутской области с 23 по 25 мая вырастет риск природных пожаров. В регионе установится жаркая погода почти без осадков. …


Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

В России от коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 150 человек. Это новый суточный рекорд, сообщили в пятницу, 22 мая, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты