Пожар в доме и дачных строениях во Владимирской области локализован

Пожар в частном доме и в четырех дачных строениях в Меленковском районе Владимирской области локализован на площади 250 кв м, сообщили в субботу, 28 марта, «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

«В 16.37 пожар локализован на площади 250 квадратных метров, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, горят четыре дачных и один жилой дом. К тушению пожара привлечены 34 человека и 13 единиц техники.

Днем ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в деревянном двухэтажном доме произошел пожар. Огонь распространился на 200 кв. м. В 5:44 по местному времени (3:44 мск) пожарные завершили разборку и проливку конструкций, возгорание было полностью ликвидировано. В пожаре погибли восемь человек.

Полиция рассматривает поджог как основную версию происшествия.

Источник: Газета Известия