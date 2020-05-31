Пожарный мечтал о своем баре и потерял его при пожаре из-за беспорядков

31 мая 2020     14
Пожарный мечтал о своем баре и потерял его при пожаре из-за беспорядков

Пожарный из Миннеаполиса Корбой Балла (Korboi Balla) лишился своего бара, который должен был открыться в июне. Заведение, о котором мужчина давно мечтал, сгорело в ходе беспорядков против полицейского произвола, сообщает Fox News.

Бар загорелся вечером 28 мая. Балла был на очередной смене, когда узнал из новостей, что здание, в котором расположен его новый бизнес-проект, полностью сгорело.

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«Я расстроен, но знаю, что из всего этого выйдет что-то позитивное» — заявил пожарный. По его словам, он потратил огромное количество сил и средств, которые старательно копил на протяжении многих лет, работая в пожарной бригаде. Мужчина рассказал, что это была мечта всей его жизни, и семья помогала в открытии нового бизнес-проекта.

Первоначально бар хотели открыть в марте, но из-за начавшейся пандемии коронавируса старт работы пришлось перенести на начало июня, пояснил он.

Как пишет Fox News, 12 тысяч человек пожертвовали около 300 тысяч долларов на восстановление спортивного бара, о котором мечтал пожарный.

Ранее стало известно, что в сети появилось видео с мужчиной в костюме Бэтмена, который пришел на акцию протеста в Филадельфии, вспыхнувшую из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда после грубого ареста.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители вытащили его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил задержанного коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили, один из них арестован. В настоящее время десятки городов США охвачены акциями протеста.

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Источник: Лента.Ру

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