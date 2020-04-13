Пожилым жителям российского города в самоизоляции покажут телеверсии тренировок

13 апреля 2020     5
Пожилым жителям российского города в самоизоляции покажут телеверсии тренировок

В Нижнем Новгороде для пожилых людей, которые находятся в самоизоляции из-за распространения коронавируса, начнут транслировать телеверсии тренировок на местном телеканале в рамках проекта «Ни дня без спорта». Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Тренировки будут выходить утром два раза в неделю. Нижегородцам старшего возраста также доступны бесплатные онлайн-тренировки в социальной сети.

«Старшее поколение помнит, как популярны в свое время были телевизионные уроки аэробики и различные зарядки. Сейчас благодаря социальным сетям таких возможностей стало гораздо больше», — отметил губернатор Глеб Никитин.

До 2024 года планируется реализовать национальный проект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. В рамках другого федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучшать условия для занятий физической культурой. Для этого будут строиться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет нацпроекта проекта составил 150 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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