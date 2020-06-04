Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет своей стройной фигуры

4 июня 2020     13
Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет своей стройной фигуры

Американская модель и актриса Кэрол Альт, позирующая топлес для спортивного издания Sports Illustrated, раскрыла секрет своей стройной фигуры. Ее слова приводит Page Six.

По словам 59-летней знаменитости, во времена расцвета своей модельной карьеры она в основном питалась углеводами. «Я ела спагетти два раза в день во время съемок. Я потребляла так много углеводов, потому что именно они помогли мне похудеть», — призналась Альт. Более того, она отметила, что и сейчас, пообедав тирамису, чувствует себя намного лучше, чем если бы съела бутерброд.

Альт также заявила, что негативно относится к алкоголю из-за того, что он быстро вызывает у нее привыкание. Однако в период пандемии коронавируса модель не отказывает себе в бокале белого вина.

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Помимо этого, чтобы поддерживать себя в форме, Альт регулярно занимается спортом. «Я постоянно тренируюсь и делаю это для того, чтобы сказать всем: “Эй, смотрите на меня, я тренируюсь, а ведь мне исполняется 60 в этом году!”» — пояснила она.

В феврале голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости: она занимается спортом шесть раз в неделю и придерживается правильного питания. Актриса отметила, что никогда не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд. Вместо этого она постоянно пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса.

Источник: Лента.Ру

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