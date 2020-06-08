Познер пожелал комментирующим протесты в США превратиться в афроамериканцев

8 июня 2020     20
Познер пожелал комментирующим протесты в США превратиться в афроамериканцев

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал протесты в США, начавшиеся из-за убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейским. В статье для сайта Познер Online он назвал их реакцией на положение чернокожих в стране и пожелал тем, кто пишет и говорит о протестах «у нас», превратиться в афроамериканцев и оказаться в США.

По словам Познера, подобные «взрывы негодования» происходили в США и раньше, однако масштабы происходящего никогда не были так широки. «Вся страна по сути дела охвачена этим. Это новый виток. Во многих случаях полиция переходит на сторону демонстрантов. Молодежь, и чернокожие, и белые, выступают, в общем, вместе, без озлобления», — отметил журналист. Он добавил, что происходящие во время протестов «безобразия» возникают в любой стране во время народных волнений.

Журналист отметил, что считает это реакцией на то, что на протяжении более 200 лет в США «человек с черной кожей находится в положении гражданина второго сорта».

Познер также прокомментировал то, что о протестах пишут и говорят в русскоязычном информационном пространстве. По его мнению, авторы статей и высказываний плохо разбираются в Америке, так как либо не жили там, либо жили недолго и как иностранцы, а не как местные жители. «Это люди, уж извините, которые на самом деле относятся к чернокожим не так, как к белым. Это люди, которые на самом деле, в значительной степени, являются расистами; может быть, они этого не понимают, но это так», — написал ведущий и пожелал всем этим людям превратиться в афроамериканцев и оказаться в Америке хотя бы на полгода.

Ранее в июне Познер заявил, что в отдельных случаях считает правильным запрет книг. Он поразмышлял о подобных ограничениях и вспомнил о ситуации с программной книгой Адольфа Гитлера «Майн кампф». Журналист добавил, что считает вопрос сложным и неоднозначным.

Источник: Лента.Ру

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