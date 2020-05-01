Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом. Его слова приводятся на сайте «Познер Online».
По мнению телеведущего, политик действительно заболел коронавирусом. Он отметил, что знаком с Мишустиным, и тот не стал бы участвовать в подобном «спектакле», делая вид, что подхватил COVID-19.
При этом Познер признался, что процентов на 10 верит в то, что это было спланированной акцией. «Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это. Тут уж все средства хороши», — написал он, пояснив, что новость о заражении премьер-министра может напугать и заставить задуматься тех граждан, которые недостаточно серьезно относятся к эпидемии.
Познера возмутили россияне, собравшиеся «гульнуть» во время майских праздников. По его словам, они ставят под угрозу не только себя, но также окружающих и всю систему здравоохранения, которая может не выдержать огромного числа инфицированных. «Что толкает этих людей поступать таким образом? Врожденное чувство противоречия? Ограниченность ума? Попросту, тупость? Отчасти, конечно, так. Но еще и призывы определенных людей не подчиняться, выходить на улицу, протестовать, утверждения, что COVID-19 не так уж и страшен, что это просто рядовой грипп. С моей точки зрения, эти люди — преступники», — отметил журналист.
Он напомнил, что Китай, Сингапур, Гонконг и Южная Корея справились с распространением коронавируса, однако для этого им пришлось ввести «драконовские меры». «По-видимому, верна пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А гром — это когда ты сам или кто-то из твоих близких заболеет и отправится на тот свет», — заявил Познер.
О заражении Мишустина коронавирусом стало известно ранее 30 апреля. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.
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Источник: Лента.Ру