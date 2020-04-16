Познер рассказал об опасностях слежки властей за каждым человеком

Телеведущий Владимир Познер выразил опасения, что под борьбой с распространением коронавируса власти стран мира сохранят те меры, которые позволят следить за каждым человеком на территории государства. Свою точку зрения он высказал в Instagram-интервью писателю и журналисту Михаилу Зыгарю.

«Опасность того, что вот эти миллионы камер, слежка за каждым человеком, куда он идет, с кем он встречается и все такое прочее, может быть использовано в тоталитарных целях, это абсолютнейший факт. И это реальная опасность», — рассказал он.

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По словам Познера, вне зависимости от того, демократическая страна или не очень, ее руководство, «получив еще власть, — не любит ее отдавать нигде и никогда». При этом журналист пояснил, что не верит в готовность большинства людей брать ответственность на себя.

Ведущий отметил, что люди склонны, в России даже в большей степени, чем во многих других знакомых ему странах, перекладывать ответственность на власть, так как, по мнению населения, это их забота.

Он заключил, что скорее всего «эта тотальная слежка», которая в настоящее время объясняется необходимостью, может продолжаться и при отсутствии любых необходимостей, «кроме той, чтобы нас с вами контролировать».

Ранее Познер обвинил россиян, которые не соблюдали карантинные меры, в беспечности и халатности. По мнению журналиста, источником резкого роста числа заразившихся вирусом стали те, кто проводил каникулы в Европе, в частности в Куршевеле.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру