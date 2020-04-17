Правительство Камчатского края ушло в отставку

17 апреля 2020     8
Правительство Камчатского края ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов в пятницу, 17 апреля, отправил в отставку членов правительства региона.

«Я сейчас временно исполняющий обязанности, соответственно, министры и зампреды тоже будут исполняющими обязанности до назначения уже нового правительства избранным губернатором», — приводит ТАСС слова Солодова.

По уставу края, правительство формирует губернатор и он же принимает решение о его отставке. Однако в документе не сказано, что министры и их подчиненные должны обязательно покинуть свои посты при смене власти в регионе.

Однако Солодов уже сделал несколько кадровых перестановок, когда получил свою должность. В частности, посты заместителей председателя покинули Владимир Пригорнев, Марина Суббота, Юрий Зубарь. Кроме того, врио сократил количество ставок зампредов с шести до пяти.

3 апреля президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Якутии Владимира Солодова.

Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. В 2004 году закончил факультет государственного управления МГУ им. Ломоносова. В июне 2018 года был назначен врио председателя правительства Якутии, в октябре 2018 года — председателем правительства Якутии.

Источник: Газета Известия

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