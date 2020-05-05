Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

5 мая 2020     7
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник, 5 мая, на сайте кабмина.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — указано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что освободившиеся средства, которые появятся у субъектов в результате этой поправки, главы регионов смогут направлять на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это поможет обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях кризисной ситуации в социально-экономическом секторе.

27 апреля российский лидер Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших в России достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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