Правительство перенесло рассмотрение трехлетнего макроэкономического прогноза

4 июня 2020     14
Правительство перенесло рассмотрение трехлетнего макроэкономического прогноза

Правительство России перенесло на следующую неделю рассмотрение трехлетнего макропрогноза. Об этом сообщает 4 июня «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.

Прогноз рассмотрят на следующем заседании, уточняется в сообщении. «Этот вопрос перенесен на следующее заседание правительства», — сказал представитель ведомства. Причины, из-за которых рассмотрение вопроса перенесено на неделю, не названа.

Еженедельные заседания российского правительства проходят по четвергам.

В конце мая «Известия» узнали основные параметры консервативного варианта прогноза социально-экономического развития России на 2020 год, который подготовило Минэкономразития. В негативном сценарии министерство ожидает падения ВВП на 7,5%, курса нацвалюты в 72,9 рублей за доллар, цену на нефть — по $30,2 за баррель, а инфляцию на уровне 3,8%.

По словам источника, оптимистичный сценарий Минэкономразвития в кабмин не представило.

Источник: Газета Известия

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