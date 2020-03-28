Правительство приобрело акции «Роснефти» в Венесуэле

28 марта 2020     8
Правительство приобрело акции «Роснефти» в Венесуэле

Активы «Роснефти» в Венесуэле приобрела компания, принадлежащая Российской Федерации. Об этом в субботу, 28 марта, заявила пресс-служба кабинета министров.

«Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО «НК «Роснефть» активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В самой «Роснефти» при этом заявили, что в результате сделки компания получает пакет собственных акций в размере 9,6%.

«По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы», — уточняется в релизе компании.

Источник: Газета Известия

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