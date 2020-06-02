Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

2 июня 2020     17
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.

Материалы по теме

00:01 — 16 мая

Дорога вверх

Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
00:01 — 25 мая

Рабочий настрой

Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?

В документе говорится о том, что закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали “навес” безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости». «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — отмечается в проекте плана.

Для роста реальных доходов населения, а также восстановления занятости и спроса в проекте плана указаны как уже запущенные меры поддержки, так и новые инициативы. Например, реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми. Новая мера поддержки потребует дополнительно почти 52 миллиарда рублей.

С октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Данная мера призвана бороться «с теневой оплатой труда», а также направлена на защиту интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время.

Также в проекте сообщатся об установлении с июля этого года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

В плане содержатся в том числе меры по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, кроме уже объявленных мер по списанию налогов. Также правительство включило пункты о поддержке жилищного строительства, туристической отрасли.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ранее в Минэкономразвития указывали, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет 3,3 триллиона рублей. Однако, по данным газеты «Ведомости», это обойдется стране в 8 триллионов рублей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони
Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране режима самоизоляции в связи с угрозой распространения …


«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил …


На Украине предложили начать переговоры по Донбассу без России
На Украине предложили начать переговоры по Донбассу без России

На Украине предложили США и Великобритании начать консультации по положению в Донбассе без участия России, а также рассмотреть возможность возвращения …


Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США
Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США

02:43 Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что мобилизует «все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные» для прекращения …


Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Идлибе
Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Идлибе

02:58 Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты