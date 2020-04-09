Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета

Правительство России утвердило новые редакции перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить налоговый вычет. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Речь идет об услугах, которые оказываются самому налогоплательщику, его супругу или супруге, родителям, несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным.

В перечень вошли услуги по ортопедическому лечению людей с врожденными дефектами зубов и челюстей, услуги по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), услуги паллиативной помощи.

Прежний перечень услуг, утвержденный в 2001 году, признается утратившим силу.

Налоговый вычет на медицинские услуги можно получить через налоговые органы или работодателя. Максимальная сумма, на которую его можно получить — 120 тыс. рублей.