Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

14 мая 2020     8
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Распоряжение об этом опубликовано в четверг, 14 мая, на сайте кабмина.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей <…> работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19», — говорится в документе, подписанном и.о. премьер-министра Андреем Белоусовым.

Уточняется, что Министерство обороны получит 2,7 млрд рублей, Росгвардии выделено свыше 92,9 млн рублей, ФМБА — более 751 млн рублей, ФСБ России — 334 млн рублей, а также ФСИН России — 660,72 млн рублей и Управлению делами президента РФ — 194,8 млн рублей.

Ранее в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Согласно данным на 13 мая в России выявлено более 242,2 тыс. случаев COVID-19, вылечились более 48 тыс. человек, умерли более 2,2 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за коронавируса
Российским авиакомпаниям выделили 23,4 миллиарда рублей из-за коронавируса

Российское правительство выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте кабмина. Поясняется, что авиакомпании получат …


Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения
Высланный из Белоруссии российский журналист ответил на обвинения

Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин ответил на расследование белорусского телеканала БТ-1, в котором якобы разоблачаются сюжеты журналиста о ситуации с …


Российским медикам выделят надбавки за работу с заболевшими коронавирусом
Российским медикам выделят надбавки за работу с заболевшими коронавирусом

Российским медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, выделят ежемесячные надбавки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, врачам скорой …


Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента …


Бывшая замглавы МИДа Украины займется судами «Нафтогаза» против России
Бывшая замглавы МИДа Украины займется судами «Нафтогаза» против России

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль будет курировать суды «Нафтогаза» против России, сообщило 13 мая агентство «РБК-Украина». Отмечается, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты