Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей. На эти цели направят около 25 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

В береговой батарее №11 планируют обустроить подземный кинозал В год Памяти и Славы в Севастополе продолжаются работы по расширению экспозиционных пространств народного музея “11 Береговая батарея”. Уникальный исторический …



Глава Минздрава Латвии заявила о нехватке средств защиты для медиков 19:24 Министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что если критическая ситуация с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков будет продолжаться, то …



Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тверской области 19:27 Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Тверской области во вторник, 12 мая. РИА Новости Об этом сообщает mk.ru …



Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит …

