Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей. На эти цели направят около 25 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
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Источник: Газета Известия
Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей. На эти цели направят около 25 млрд рублей, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.
Новость дополняется
Источник: Газета Известия
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