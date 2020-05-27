Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина

27 мая 2020     7
Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина

В китайском городе Ухань, провинция Хубэй, верная собака на протяжении нескольких месяцев ждала в больнице своего владельца, умершего от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местная газета Oriental Daily News.

В феврале жителя Уханя госпитализировали с COVID-19. Его пес последовал за ним и каждый день ждал его в стенах больницы. Пациент не смог оправиться от болезни и скончался. Однако питомец продолжал терпеливо ждать возвращения хозяина, отказываясь покидать медцентр.

В апреле хозяйка магазина, расположенного в той больнице, заметила преданного пса и стала заботиться о нем. Она дала животному кличку Сяо Бао (в переводе с китайского — «Маленькое Сокровище») и начала регулярно подкармливать его. Так женщине удалось приручить собаку. «Когда я ненадолго отлучаюсь, пес ложится возле входной двери моего магазина и помогает мне охранять его», — отметила китаянка.

Владелица магазина пыталась приютить Сяо Бао у себя доме, но каждый раз пес рвался обратно в больницу. «Хотя Сяо Бао не может разговаривать, мы знаем, что он продолжает искать своего владельца», — подчеркнула сердобольная женщина. Поскольку собакам запрещено находиться в больнице, верному псу все же пришлось покинуть медцентр. Сяо Бао передали в местный приют для животных, который пообещал найти для него новый дом.

В июне прошлого года сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси пес несколько дней провел у больничной койки умершего хозяина, ожидая его возвращения. Трехлетний пес — помесь лабрадора по кличке Муз — очень тяжело переживал гибель владельца.

Источник: Лента.Ру

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