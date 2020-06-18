Предполагаемого организатора хищения у инвесторов STForex объявили в розыск

Предполагаемый организатор хищения 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex Александр Смирнов объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ольгу Бондареву.

По ее словам, в четверг суд решит вопрос об избрании Смирнову меры пресечения в виде заочного ареста.

«В Тверской районный суд города Москвы поступило постановление следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Смирнова Александра. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск», — сообщила собеседница агентства.

Судебное заседание назначено на 16:00 мск 18 июня.

Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил Смирнову меру пресечения с ареста на залог в 3 млн рублей. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

2 июня сообщалось, что генеральный директор «Лукойл-Резервнефтепродукт» Александр Хомяков объявлен в международный розыск по делу о растрате более 1 млрд рублей. Также по делу проходят еще несколько лиц.