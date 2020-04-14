Предсказание пандемии коронавируса обнаружили в сериале Netflix

14 апреля 2020     12
Предсказание пандемии коронавируса обнаружили в сериале Netflix

В южнокорейском сериале «Териус у меня за спиной», выходившем в 2018 году на Netflix, была предсказана вспышка коронавируса, сообщает The Independent.

Издание отмечает пугающую схожесть изображенной в сериале эпидемии с нынешней.

Так, в 10-м эпизоде упоминается смертельное заболевание, атакующее дыхательную систему и легкие.

В одной из сцен врач говорит: «Коронавирус поражает дыхательную систему. Хуже всего то, что его инкубационный период – от двух дней до двух недель». При этом добавляется, что вирус поражает легкие за пять минут.

На вопрос о лечении медик отвечает, что ни вакцины, ни лекарства не существует.

Далее следуют сцены, в которых детям объясняют правила сдерживания распространения инфекции, в том числе мытье рук.

Однако в сериале коронавирус еще более заразен, чем в реальной ситуации.

6 апреля британская разведка назвала еще одну версию происхождения COVID-19, предположив утечку инфекции из лаборатории.

Источник: Газета Известия

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