Предсказано будущее отелей после пандемии коронавируса

Стоимость проживания в отелях в будущем увеличится в два или четыре раза из-за последствий пандемии коронавируса. Такую информацию публикует издание Telegraph со ссылкой на экспертов в гостиничном бизнесе.

По предсказаниям специалистов, владельцы объектов размещения будут вынуждены увеличить затраты на уборку помещений, а также установить дорогостоящее оборудование, чтобы предотвратить распространение вирусов. Уточняется, что, вероятнее всего, эти издержки будут включены в стоимость проживания для туристов.

«Я думаю, что увеличение расходов будет колоссальным. Вероятно, цена размещения удвоится, а в некоторых случаях, может, даже увеличится в четыре раза», — поделился своим прогнозом представитель онлайн-сервиса для жалоб и рекомендаций постояльцев Resolver Мартин Джеймс (Martyn James).

Так, сеть отелей Marriott уже устанавливает станции для дезинфекции рук и покупает распылители с антисептическими средствами медицинского назначения для очистки поверхностей. Кроме того, многие другие гостиницы тестируют термографические камеры, идентифицирующие зараженных по температуре их тела, а также системы кондиционирования воздуха, которые могут помочь предотвратить распространение вирусов и микробов.

Повышение цен может коснуться и тех, кто планирует бронировать жилье через сервис аренды Airbnb. Некоторые владельцы квартир уже заявили, что им придется увеличить стоимость проживания, чтобы компенсировать потерю доходов из-за карантинных мер на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в апреле сообщалось, что сфера гостиничного бизнеса изменится после вспышки коронавируса. Например, процесс регистрации заезда и выезда будет осуществляться исключительно виртуально, лифтом разрешат пользоваться одному постояльцу за раз, а при входе в отель каждому клиенту начнут замерять температуру.

//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 84.375%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151310511/original_33e835dae92721d118b2e5c49c1ca4fb.jpeg"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 43.55%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151354209/original_7d90344b0f8df3f0e6f01c961e09b04b.jpg"); } }

Источник: Лента.Ру