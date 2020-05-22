Предсказаны войны за лежаки на популярных курортах после пандемии коронавируса

22 мая 2020     16
Предсказаны войны за лежаки на популярных курортах после пандемии коронавируса

Туристы начнут воевать за лежаки на популярных курортах после пандемии коронавируса. Неудобства во время отдыха спрогнозировал британский таблоид Daily Mirror.

Как отмечает издание, «войны» за комфортные места начнутся на самых посещаемых курортах Турции, Испании и Греции. Туристам в этих странах и так приходилось вставать пораньше, чтобы занять хороший лежак на пляже или у бассейна, а теперь ситуация усложнится введением социального дистанцирования.

Согласно новым правилам, персонал отелей будет размещать шезлонги с расстоянием в полтора-два метра, строго запрещая туристам перемещать их в стороны. Пространство возле основного бассейна значительно уменьшится, потому тем, кто не успеет занять лежак, придется загорать на другой отведенной для этого территории.

Представитель туристического агентства TUI в беседе с журналистами отметил, что меры принимаются для того, чтобы обеспечить сохранение дистанции и дезинфекцию шезлонгов. Персонал отелей будет тщательно обрабатывать поверхности лежаков по мере их освобождения от любителей солнечных ванн.

Некоторые гостиницы предложат постояльцам услугу предварительной брони удобно расположенных шезлонгов, но это будет расцениваться как дополнительная услуга за отдельную плату.

Ранее британские эксперты предсказывали многократное повышение стоимости проживания в отелях после пандемии коронавируса. По их прогнозам, владельцы объектов размещения будут вынуждены увеличить затраты на уборку помещений, а также установить дорогостоящее оборудование, чтобы предотвратить распространение вирусов.

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Источник: Лента.Ру

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