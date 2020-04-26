Представитель Джонсона заявил о его возвращении к работе с 27 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас восстанавливается после заражения коронавирусом, вернется к исполнению своих обязанностей с начала следующей недели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя главы правительства.

Ранее ряд британских СМИ сообщали о том, что Джонсон вернется к работу в понедельник, 27 апреля. Представитель премьера подтвердил информацию и рассказал, что в пятницу, 24 апреля, Джонсон провел встречу со своими советниками, получил последнюю информацию относительно прогресса, которого Великобритания достигла в борьбе против COVID-19, пишет Sky News.

13 апреля стало известно, что Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. По словам премьера, ему трудно подобрать слова благодарности медикам, спасшим его жизнь. В первые 48 часов после госпитализации всё могло «обернуться совсем по-другому», подчеркнул он.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более десяти дней. Вечером 6 апреля премьер-министра из-за ухудшения самочувствия перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел три дня. Затем его перевели в обычную палату.