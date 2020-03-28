Представитель Минздрава Италии опроверг лабораторное происхождение COVID-19

28 марта 2020     13
Представитель Минздрава Италии опроверг лабораторное происхождение COVID-19

Глава высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли назвал «фантастическими» предположения о лабораторном происхождении коронавируса, сообщило в пятницу агентство ANSA.

«Не будем развивать теории, смахивающие на фантастический биотерроризм. У нас есть совершенно неопровержимые указания на то, что невозможно произвести COVID-19 в лаборатории. Любые подобные предположения не имеют никакой научной базы», ― сказал эксперт.

Теории о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение появились после того, как в соцсетях вспомнили программу «Леонардо» от 2015 года, в которой авторы рассказывали о «модификации вируса ТОРС (SARS) в Китае в экспериментальных целях». Ролик быстро разошелся по Сети. Его разместили на своих страницах в Facebook даже некоторые политики, такие, например, как лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Политик обвиняет китайские власти, что они не все рассказывают о коронавирусе и начале эпидемии.

27 марта президент Италии Серджо Маттарелла выступил с телеобращением к гражданам страны. Он заявил о необходимости новых подходов к борьбе с пандемией коронавируса в Европе.

Число инфицированных в Италии превзошло заразившихся коронавирусом в Китае и достигло 86,5 тыс., включая 9 134 скончавшихся и 10 950 излечившихся.

Источник: Газета Известия

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Представитель Минздрава Италии опроверг лабораторное происхождение COVID-19
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