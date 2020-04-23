Представитель ВОЗ назвала признак прохождения пика коронавируса в России

23 апреля 2020     14
Представитель ВОЗ назвала признак прохождения пика коронавируса в России

Говорить о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России можно будет только после того, как в стране на протяжении достаточно длительного времени будет отмечаться снижение прироста новых заболевших. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 [года]. Это обнадеживает. Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени прежде, чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости», — приводит ее слова «РИА Новости».

В то же время она отметила, что в Мурманской области за последние дни прирост заболевших увеличился с 10% до 19%.

По словам Вуйнович, в настоящий момент можно только констатировать, что ограничительные меры, введенные в стране, и механизмы сдерживания распространения инфекции действительно работают, а система здравоохранения в целом справляется с нагрузкой.

По состоянию на 23 апреля, в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Военная хроника
Военная хроника. Первые месяцы оккупации Севастополя

Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в …


Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей
Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей

Верховный суд Республики Крым рассмотрит уголовное дело об убийстве двух жителей Бахчисарая. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу …


В Севастополе более тысячи семей уже получили единоразовые выплаты на детей
В Севастополе более тысячи семей уже получили единоразовые выплаты на детей

Об этом сообщает департамент образования и науки Севастополя. В ведомстве обработана и передана на оплату первая тысяча поступивших заявок. Сотрудники …


Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Еженедельный брифинг Марии Захаровой

16:09 RT Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам международной политики. Брифинг проходит без журналистов …


Черезов: в нашем биатлоне слишком много негатива
Черезов: в нашем биатлоне слишком много негатива

16:14 Член правления Союза биатлонистов России (СБР), трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов считает, что организации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты