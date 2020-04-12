Премьер-министр Словении обвинил УЕФА в распространении коронавируса

Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил УЕФА и президента организации Александера Чеферина в распространении коронавирусной инфекции в Европе. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на World News.

Янша заявил, что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно. Он назвал это «безответственным и преступным решением». «Предупреждения Всемирной организации здравоохранения оказались недостаточными для УЕФА, чтобы приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы», — заявил политик. Он также обвинил руководство организации в том, что оно «заботится лишь о деньгах».

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

Источник: Лента.Ру