Премьер Новой Зеландии отказалась прерывать интервью из-за землетрясения

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась прерывать интервью из-за начавшегося землетрясения. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что новозеландский лидер продолжила беседу в прямом эфире, несмотря на серьезное землетрясение магнитудой 5,9 балла. «У нас тут просто небольшое землетрясение. Довольно неплохая встряска. Если видите, позади меня движутся предметы», — сказала Ардерн. Затем она отметила, что подземные толчки прекратились, и поэтому никакой угрозы безопасности нет.

Известно, что эпицентр землетрясения располагался рядом с городом Левин, который находится примерно в часе езды от столицы страны Веллингтона.

Ранее сообщалось, что Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе из-за новых правил, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Сотрудники кафе Olive в Веллингтоне отказались посадить пару, так как заведение уже было максимально заполнено согласно новому регламенту работы. При этом вскоре место освободилось, после чего паре предложили вернуться в кафе.

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Источник: Лента.Ру