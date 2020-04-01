Преступники нашли способ заработать в условиях карантина, пишут «Известия».
Полиция начала фиксировать преступления, связанные с попыткой обмана граждан на фоне пандемии. Например, злоумышленники звонят пожилым людям, представляются волонтерами и обманывают граждан при доставке товаров. Камеры наблюдения не могут их вычислить, поскольку они орудуют в масках и перчатках.
Отличить волонтера от мошенника можно по фирменной куртке и бейджу. Кроме того, добровольцы соблюдают и другие меры предосторожности: не заходят в квартиру и держат расстояние в два метра.
Получает распространение и еще одна форма обмана. Например, мошенники обзванивают одиноких пожилых людей в регионах и предлагают приобрести вакцину или лекарство от коронавируса.
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Маски сброшены
Также участились случаи обмана через интернет. Часто это связано с продажей медицинских масок. Например, почти 11 тысяч рублей, собранные приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково достались злоумышленникам. Они разместили в интернете объявление о продаже средств защиты. Представители прихода связались с продавцом и заказали 10 упаковок по 50 масок со стопроцентной предоплатой. Однако после получения денег торговец перестал выходить на связь.
В последнее время все чаще стали совершаться преступления дистанционного характера, поскольку для преступников это удобнее. «Достаточно лишь иметь под рукой компьютер с выходом в интернет и просто уметь убеждать, уговаривать», — рассказал начальник 4-го отделения ОУР УВД по ЮЗАО, подполковник полиции Кирилл Маслов.
Он рекомендует никогда не сообщать незнакомым гражданам о телефону свои персональные данные и данные банковской карты. Также во время разговора нельзя сообщать трехзначный код, указанный на обратной стороне карты. «Ни в коем случае нельзя впадать в панику и слепо доверять неизвестным», — заключил Маслов.
Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам от лица авиакомпаний с предложением вернуть деньги за отмененные перелеты. Во время телефонного разговора пытаются узнать данные банковской карты якобы для возврата средств.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру