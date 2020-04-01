Преступники нашли способ заработать в условиях карантина

Преступники нашли способ заработать в условиях карантина, пишут «Известия».

Полиция начала фиксировать преступления, связанные с попыткой обмана граждан на фоне пандемии. Например, злоумышленники звонят пожилым людям, представляются волонтерами и обманывают граждан при доставке товаров. Камеры наблюдения не могут их вычислить, поскольку они орудуют в масках и перчатках.

Отличить волонтера от мошенника можно по фирменной куртке и бейджу. Кроме того, добровольцы соблюдают и другие меры предосторожности: не заходят в квартиру и держат расстояние в два метра.

Получает распространение и еще одна форма обмана. Например, мошенники обзванивают одиноких пожилых людей в регионах и предлагают приобрести вакцину или лекарство от коронавируса.

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Также участились случаи обмана через интернет. Часто это связано с продажей медицинских масок. Например, почти 11 тысяч рублей, собранные приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково достались злоумышленникам. Они разместили в интернете объявление о продаже средств защиты. Представители прихода связались с продавцом и заказали 10 упаковок по 50 масок со стопроцентной предоплатой. Однако после получения денег торговец перестал выходить на связь.

В последнее время все чаще стали совершаться преступления дистанционного характера, поскольку для преступников это удобнее. «Достаточно лишь иметь под рукой компьютер с выходом в интернет и просто уметь убеждать, уговаривать», — рассказал начальник 4-го отделения ОУР УВД по ЮЗАО, подполковник полиции Кирилл Маслов.

Он рекомендует никогда не сообщать незнакомым гражданам о телефону свои персональные данные и данные банковской карты. Также во время разговора нельзя сообщать трехзначный код, указанный на обратной стороне карты. «Ни в коем случае нельзя впадать в панику и слепо доверять неизвестным», — заключил Маслов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам от лица авиакомпаний с предложением вернуть деньги за отмененные перелеты. Во время телефонного разговора пытаются узнать данные банковской карты якобы для возврата средств.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру