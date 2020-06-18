Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19. Об этом азербайджанский лидер сообщил президенту РФ Владимиру Путину по телефону 18 июня.

«Президент Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что запланированное участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве, оказалось невозможным из-за расширения карантинных мер в Азербайджане. Владимир Путин выразил понимание ситуации и поблагодарил за телефонный звонок», — говорится на сайте азербайджанского президента.

При этом парадный расчет республики примет участие в мероприятии и в числе представителей других стран пройдет по Красной площади. Возглавлять делегацию республики будет глава минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, он примет участие в качестве гостя.

75 азербайджанских военнослужащих прибыли в Москву 17 июня, в тот же день в российскую столицу приехали военные еще 11 стран.

На парад Победы приглашены лидеры нескольких государств, кого именно Москва звала на мероприятие, не сообщалось. К 11 июля свой визит подтвердили 12 зарубежных гостей, в том числе главы Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Хорватии, Южной Осетии.

Военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Данный день объявлен нерабочим.

Планировалось проведение парадов в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России. Однако в 13 городах праздничные мероприятия пришлось отменить из-за эпидемиологической ситуации.

Акцию «Бессмертный полк» предложено провести 26 июля, в День Военно-морского флота РФ, отмечает «Газета.ру». 9 мая шествие было организовано в онлайн-режиме, а из военного парада проведена только авиационная часть во многих российских городах и на зарубежных военных базах РФ.