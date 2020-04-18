Президент итальянского ФК «Порденоне» сообщил об излечении от COVID-19

18 апреля 2020     3
Президент итальянского ФК «Порденоне» сообщил об излечении от COVID-19

Президент итальянского футбольного клуба «Порденоне» Мауро Ловиса в пятницу, 17 апреля, сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Рад сообщить, что я официально вылечился от этого проклятого COVID-19», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Ловиса поблагодарил медиков, которые оказывают поддержку заболевшим, а также выразил надежду на скорую победу над инфекцией и всеобщее возвращение к нормальной жизни.

Положительный результат тестирования на коронавирус президент «Порденоне» получил на прошлой неделе.

Накануне стало известно, что бывший футболист клуба «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Норман Хантер скончался в больнице от коронавирусной инфекции.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Worldometer на 18 апреля коронавирусом в Италии заразились более 172 тыс. человек, жертвами болезни стали свыше 22 тыс.

Источник: Газета Известия

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