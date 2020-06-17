Президент Польши может встретиться с Трампом в ближайшее время

Президент Польши Анджей Дуда на следующей недели может встретиться с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в среду, 17 июня, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрациях руководителей двух стран.

По информации польского источника, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием «Форт Трамп» и размещение американских войск в Польше. Отмечается, что точная дата встречи пока неизвестна.

Эксперты выразили удивление возможностью визита Дуды. Так бывший посол США в Польше в администрации Клинтона Дэниел Фрид заявил, что по его мнению Дуда проделал хорошую работу с администрацией Трампа, но «в Польше в последние дни президентских выборов Дуда столкнулся с сильной конкуренцией».

«Визит Дуды теперь можно рассматривать как тайную игру США в Польше. Не хорошая идея», — отметил он.

Издание сообщает, что в Белом доме отказались прокомментировать возможный визит президента Польши, в посольстве Польши в США заявили, что не обладают какой-либо информацией о встречи президентов.

11 июня первый замглавы МИД РФ Владимир Титов отреагировал на возможные планы США передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Россия примет исчерпывающие меры в ответ на любую угрозу ее безопасности, заявил он.

В середине мая посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить на своей территории американские ядерные ракеты, если правительство ФРГ решит сократить свой ядерный арсенал, сообщает «Федеральное агентство новостей».

16 мая член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.