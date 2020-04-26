Президент Туркмении объездил дареного коня

26 апреля 2020     12
Президент Туркмении объездил дареного коня
Видео: Хроника Туркменистана / YouTube

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил в подарок восемь коней в честь национального праздника — Дня ахалтекинского скакуна. Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».

Празднование прошло на ипподроме Ашхабада. Оно включало творческий конкурс среди художников, скульпторов и ювелиров, посвятивших произведения лошадям, а также конкурс красоты среди коней. Кроме того, Бердымухамедову приподнесли скакунов в подарок, по одному от каждого из пяти регионов республики, один от силовиков, еще один от военных и от коневодческой отрасли страны. Одного из дареных коней лидер Туркмении объездил сразу.

Кроме того, на ипподроме состоялись выступления танцоров и музыкантов, глава государства лично заслушал рэп — он известен любовью к этому музыкальному стилю и сам занимался сочинением композиций.

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Источник: Лента.Ру

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