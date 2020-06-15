Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. Об этом в понедельник, 15 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

«Валерию Митько вменяется передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в Китай», — заявил он.

Сам Митько отрицает свою вину. Адвокат уточнил, что в документах следствия, с которыми ознакомлена в настоящее время сторона защиты, не содержится подробностей, какие именно секретные материалы ученый передавал в Китай.

«Следствие нам эти материалы не показывает. Но документы, которые Митько брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности», — подчеркнул Павлов.

Как пишет агентство со ссылкой на осведомленный источник, Митько направил в Китай секретные сведения касательно разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. По версии следствия, ученый собирал материалы по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

13 февраля Ростовский областной суд приговорил доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева к 7,5 года колонии за госизмену. Научному деятелю было назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.