Причиной смертельной перестрелки в Ингушетии оказалась боязнь экстремизма

Причиной смертельной перестрелки в Назрани, в ходе которой погибли пять человек, оказалась боязнь живших в республике членов семьи, что их приезжие родственники могут быть экстремистами. Об этом во вторник, 17 июня в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсант».

По данным издания, причиной конфликта стал не столько земельный спор, между старшими представителями клана, сколько их религиозные разногласия. На спорном участке жившие за границей Медовы хотели начать строительство мечети, чему противились жившие в республики члены семьи, которые подозревали, что родственники будут использовать здание для пропаганды радикального ислама.

16 июня в Назрани произошла перестрелка. Два брата не могли договориться о разделе земли. Каждая из конфликтующих сторон собрала своих людей, и они встретились на пересечении улиц Коммунальная и Варшавская в Назрани. Началась драка, во время которой участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов ударил ножом другого участника конфликта, после чего сторонники пострадавшего начали стрелять.

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Источник: Лента.Ру