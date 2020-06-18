Придуман новый запрет в общении парикмахеров с клиентами после пандемии

Национальная федерация парикмахерских и салонов красоты (NHBF), крупнейшая в Великобритании ассоциация парикмахерских, придумала новый запрет в общении работников отрасли с клиентами после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно предлагаемым нововведениям, мастерам не следует беседовать с посетителями во время оказания услуги, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.

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Все обсуждения на тему стиля и цвета новой прически необходимо проводить онлайн перед планируемым посещением салона. В то же время при непосредственном проведении процедуры клиент может устно вносить корректировки в работу парикмахера, глядя на него в зеркало.

Ранее в июне в парикмахерских задумали отказаться от сушки волос ради борьбы с пандемией коронавируса. По словам экс-главы популярного британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли (Tim Hartley), вирус способен «жить» в помещениях в течение продолжительного времени, а теплые потоки воздуха, производимые феном во время укладки, ускоряют распространение бактерий.

Источник: Лента.Ру