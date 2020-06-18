Приговор по делу взятке отменили в Курске

Курский областной суд отменил приговор по резонансному делу о взятке в местном управлении СК РФ и вернул его в прокуратуру для устранения препятствий в рассмотрении. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Бывший замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК Данила Гончаров был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей за получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Как установил суд, следователь получил 100 тыс. рублей от подозреваемого в нападении на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Курской области в поселке Теткино Николая Максимова через адвоката Игоря Цыбульского, которого также обвиняли и в мошенничестве. Деньги предназначались для изменения меры пресечения для взяткодателя, передает ИА «Абирег».

По решению первой инстанции Максимов получил четыре года колонии, а Цыбульский – 2,5 года колонии. Каждому из них также суд назначил штрафы в 500 тыс. рублей. Кроме того, Ленинский райсуд признал виновным экс-замруководителя СУ СК по Курской области Алексея Зубарева в злоупотреблениях должностными полномочиями.