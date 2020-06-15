Приговор Уилана разъярил посла США

15 июня 2020     7
Приговор Уилана разъярил посла США

Посол США в России Джон Салливан разъярен и разочарован из-за приговора американскому гражданину Полу Уилану. Его слова цитирует «Интерфакс».

По его мнению, обвинение не предоставило свидетельств, доказывающих вину осужденного. Салливан пообещал, что продолжит добиваться освобождения Уилана.

Ранее Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений, однако источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что на ней, предположительно, нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ. Уилану предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.

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Источник: Лента.Ру

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