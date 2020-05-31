Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь

31 мая 2020     20
Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак».

30 мая стало известно, что «Коммунисты России» отправили Пригожину «посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», а также предложили продюсеру поработать на заводе или стройке, если он нуждается в деньгах.

Происходящее он назвал «хайпом», а отправителей посылки сравнил с серфингистами, которые «прыгнули на волну».

Причем продюсер отметил, что скандал о бедственном положении артистов в период пандемии коронавирусной инфекции не заставил его изменить мнение.

«Многие компании и артисты оказались на пороге разорения. Я сказал, что творческие ребята, как и все остальные, оказались в бедственном положении. Было бы смешно, если бы было всем плохо, а артистам хорошо. Я не согласен с тем, чтобы отделяли артистов от всех», — заявил Пригожин телеканалу в воскресенье, 31 мая.

По мнению продюсера, те, кто раздувает скандал из-за его слов пытаются пропиариться на его имени. А партии, которая отправила ему «лапшичную помощь», Пригожин посоветовал сосредоточиться на выборах и завоевать поддержку населения.

Накануне портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что минимальную оплату труда для своих сотрудников рассчитывали получить Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков, а также Иосиф Пригожин.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе выпускники-сироты получат материальную помощь
В Севастополе выпускники-сироты получат материальную помощь

46 севастопольских выпускников средних профессиональных учреждений, оставшихся без попечения родителей, получат по 2000 рублей. Ежегодно эта меры социальной поддержки индексируется …


Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь
Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи …


В украинских СИЗО появились платные камеры
В украинских СИЗО появились платные камеры

Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил церемонию открытия платных камер с улучшенными условиями содержания в двух украинских следственных изоляторах. Об …


На беспорядках в Филадельфии заметили «Бэтмена»
На беспорядках в Филадельфии заметили «Бэтмена»

В сети появилось видео с мужчиной в костюме Бэтмена, который пришел на акцию протеста в Филадельфии, вспыхнувшую из-за смерти чернокожего …


Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции
Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в разжигании революции. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты