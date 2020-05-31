Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в разжигании революции. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в воскресенье, 31 мая.

«Я ему написал все, что я о нем думаю. Безнаказанность, беспринципность порождает то, с чем мы с вами сегодня столкнулись. Такие вещи ведут к революции. Они разжигают этот костер, огонь ненависти, огонь злости в условиях пандемии», — поделился Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что его не волнуют негативные высказывания в интернете, объяснив это «иммунитетом к хейтерам». Он также назвал дегенератами тех, кто пишет подобные сообщения.

«Я не обязан перед теми, кто эту травлю устроил, отчитываться. Для этого есть специальные компетентные законные органы, которые обладают нужной информацией», — объяснил Пригожин, добавив, что не собирается разглашать информацию о своих доходах во время пандемии. С таким предложением к нему обратились пользователи сети.

Ранее продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. Его осудил певец Сергей Шнуров и посвятил ему матерное стихотворение.

Пригожин пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед его супругой певицей Валерией. Позднее Шнуров подвел итоги спора словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты “звезда”, а твой “продюсер” со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные “дни города”. За свои кровные на эти “шоу” никто не пойдет», — пояснил музыкант.

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Источник: Лента.Ру