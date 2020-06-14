Принц Гарри и Меган Маркл предпочли благотворительности борьбу с расизмом

Принц Гарри и Меган Маркл отложили запуск своего благотворительного фонда Archewell и предпочли сосредоточиться на движении против расизма Black Lives Matter и на борьбе с коронавирусом, пишет The Telegraph.
Супруги собирались создать некоммерческую организацию после официальной регистрации имени в США, но в связи со сложившейся ситуацией в мире решили не спешить. Источники газеты считают, что в этом году фонд вряд ли начнет работу. «Абсолютно ясно, что они хотят сделать все правильно», — сказал информированный собеседник издания.
4 июня Newsweek опубликовало обращение Маркл к выпускникам своей школы, в котором она откровенно и эмоционально рассказала, как стала свидетельницей рассовых беспорядков в Лос-Андрелесе в 1992 году, вызванных оправдательным приговором для полицейских, жестоко избивших темнокожего американца. По ее словам, тогда ей было 11 или 12 лет, и она видела падающий с неба пепел, дым, оружие, грабежи и мародерства. «Мне жаль, что вам приходится жить в мире, где это все еще существует», — сказала она, добавив, что молодое поколение должно принять участие в восстановлении мира.
В январе герцог и герцогиня отказались от королевских привилегий и полномочий и позднее переехали в Лос-Анджелес. Сейчас они живут особняке в Беверли-Хиллз а 20 миллионов фунтов стерлингов и, предположительно, тратят ежедневно семь тысяч фунтов стерлингов на охрану. У пары были большие планы на переезд в США, но их разрушил коронавирус. У принца Гарри обострились проблемы с психикой, семья также переживает из-за денег.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру