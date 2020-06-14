Принц Гарри и Меган Маркл предпочли благотворительности борьбу с расизмом

Принц Гарри и Меган Маркл отложили запуск своего благотворительного фонда Archewell и предпочли сосредоточиться на движении против расизма Black Lives Matter и на борьбе с коронавирусом, пишет The Telegraph.

Супруги собирались создать некоммерческую организацию после официальной регистрации имени в США, но в связи со сложившейся ситуацией в мире решили не спешить. Источники газеты считают, что в этом году фонд вряд ли начнет работу. «Абсолютно ясно, что они хотят сделать все правильно», — сказал информированный собеседник издания.

4 июня Newsweek опубликовало обращение Маркл к выпускникам своей школы, в котором она откровенно и эмоционально рассказала, как стала свидетельницей рассовых беспорядков в Лос-Андрелесе в 1992 году, вызванных оправдательным приговором для полицейских, жестоко избивших темнокожего американца. По ее словам, тогда ей было 11 или 12 лет, и она видела падающий с неба пепел, дым, оружие, грабежи и мародерства. «Мне жаль, что вам приходится жить в мире, где это все еще существует», — сказала она, добавив, что молодое поколение должно принять участие в восстановлении мира.

В январе герцог и герцогиня отказались от королевских привилегий и полномочий и позднее переехали в Лос-Анджелес. Сейчас они живут особняке в Беверли-Хиллз а 20 миллионов фунтов стерлингов и, предположительно, тратят ежедневно семь тысяч фунтов стерлингов на охрану. У пары были большие планы на переезд в США, но их разрушил коронавирус. У принца Гарри обострились проблемы с психикой, семья также переживает из-за денег.

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Источник: Лента.Ру