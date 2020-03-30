Принц Гарри с женой не будут просить США о финансировании их охраны

30 марта 2020     18
Принц Гарри с женой не будут просить США о финансировании их охраны

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл не планируют просить американские власти о финансировании их охраны после переезда в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления официального представителя пары.

Вечером 29 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США не будут платить за обеспечение безопасности Гарри и Меган.

«У герцога и герцогини Сассекских нет планов просить американское правительство о выделении средств на обеспечение безопасности. Это урегулировано с помощью частных средств», ― заявил представитель четы.

Ранее Гарри и Меган переехали из Канады в Лос-Анджелес.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января. Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии.

26 марта сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут сменить фамилии после отречения от титула. Супруги официально перестанут выполнять полномочия старших членов королевской семьи уже 31 марта.

Источник: Газета Известия

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