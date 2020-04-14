Призер чемпионата мира рассказал о преимуществах России перед США

14 апреля 2020     6
Призер чемпионата мира рассказал о преимуществах России перед США

Российский пловец, трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков рассказал о преимуществах России перед США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Минаков поступил в Стэнфордский университет в США, но отметил, что жизнь в России привлекает его больше. «У нас бесплатная медицина. А в США нужно покупать страховку за 3-5 тысяч долларов. И таких нюансов много. Да, у них другие доходы, но все равно. У нас дешевле. Плюс у меня семья и друзья здесь», — заявил 18-летний пловец.

На чемпионате мира 2019 года Минаков завоевал две серебряные, а также одну бронзовую медаль. Он является действующим рекордсменом России в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.

В феврале этого года бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский объяснил, почему после завершения карьеры предпочел переехать в США: в Майами его привлекают климат и качество продуктов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму не стали отказываться от пасхальных богослужений
В Крыму не стали отказываться от пасхальных богослужений

В Пасхальную ночь в храмах Симферопольской и Крымской епархии ждут прихожан. Несмотря на серьезную угрозу распространения коронавируса, двери церквей решено …


Укладывание кричащих российских детей в инфекционные боксы попало на видео
Укладывание кричащих российских детей в инфекционные боксы попало на видео

В Краснодарском крае врачи силой укладывали кричащих и плачущих детей с подозрением на коронавирус в инфекционные боксы. Такая госпитализация попала …


Призер чемпионата мира рассказал о преимуществах России перед США
Призер чемпионата мира рассказал о преимуществах России перед США

Российский пловец, трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков рассказал о преимуществах России перед США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Минаков поступил …


«Газпром нефть» и Shell развивают проект разработки Салымских месторождений
«Газпром нефть» и Shell развивают проект разработки Салымских месторождений

Совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) получило лицензию на право геологического изучения и освоения запасов углеводородов …


Хакеры в разы увеличили число предложений по продажи доступов к серверам компаний
Хакеры в разы увеличили число предложений по продажи доступов к серверам компаний

За минувший год хакеры почти в 30 раз увеличили число предложений по продаже доступов к серверам крупных мировых компаний. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты