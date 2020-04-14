Призер чемпионата мира рассказал о преимуществах России перед США

Российский пловец, трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков рассказал о преимуществах России перед США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Минаков поступил в Стэнфордский университет в США, но отметил, что жизнь в России привлекает его больше. «У нас бесплатная медицина. А в США нужно покупать страховку за 3-5 тысяч долларов. И таких нюансов много. Да, у них другие доходы, но все равно. У нас дешевле. Плюс у меня семья и друзья здесь», — заявил 18-летний пловец.

На чемпионате мира 2019 года Минаков завоевал две серебряные, а также одну бронзовую медаль. Он является действующим рекордсменом России в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.

В феврале этого года бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский объяснил, почему после завершения карьеры предпочел переехать в США: в Майами его привлекают климат и качество продуктов.

Источник: Лента.Ру