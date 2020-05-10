Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в Коммунарке

В больнице в Коммунарке находятся 204 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 мая.

За сутки в медцентр поступил еще 21 человек. Всего в больнице на лечении состоят 324 человека, у них стоит диагноз «внебольничная пневмония».

Согласно инфографике на странице Проценко, 8% пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. 55 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Большинство (69%) пациентов в ОРИТ — граждане старше 60 лет.

Число новых поступивших и пациентов с внебольничной пневмонией в Коммунарке ежедневно снижается. Так, накануне в больницу поступили 24 человека, с диагнозом «внебольничная пневмония» находились 327 пациентов.

Ранее в мае Проценко отметил, что выход на плато по заболеваемости COVID-19 не является показателем победы над коронавирусом. Он напомнил, что все известные эпидемии гриппа не протекали по сценарию — рост числа инфицированных, выход на плато и падение уровня заболеваемости, у каждой было по «три волны, которые растягивались».

По состоянию на 9 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 198 676. 31 916 человек вылечились. 1827 пациентов скончались.

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