Проценко отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Республику Дагестан для помощи в лечении больных COVID-19. Об этом в среду, 10 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Проценко станет одним из около 40 медицинских работников столицы, которые поедут в регионы для поддержки местных врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется еще шесть московских медицинских бригад, в каждой из которых от 5 до 9 специалистов — всего порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы», — говорится в сообщении оперштаба.

Указано, что специалисты отправятся на смену врачам, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с COVID-19 в исполнение поручения мэра Москвы Сергея Собянина. Столичные специалисты передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и возвратятся в Москву в ближайшие ни. Специалисты отмечают, что в большинстве регионов наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, однако необходимо продолжать организационно методическое сопровождение регионального здравоохранения.

8 июня стало известно, что военные врачи посетили горные села Республики Дагестан. Медики провели комплексный осмотр поселенцев.

5 июня Минобороны России направило военных медиков для оказания медицинской и консультативной помощи населению труднодоступных районов Дагестана в местных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. 27 мая президент России Владимир Путин поручил направить медиков в Дагестан и другие регионы страны для помощи в борьбе с коронавирусом.

По состоянию на 10 июня, в республике выявлено 6 175 случаев заболевания COVID-19, погибли 309 человек, из больниц выписаны 4 636 пациентов.

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