Проценко рассказал о процессе лечения COVID-19

2 мая 2020     5
Проценко рассказал о процессе лечения COVID-19

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в фильме «Опасный вирус», в эфире телеканала «Россия 1» о том, как переболел коронавирусом.

«В средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов», — сказал он.

31 марта Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус. Врач рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем, самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном формате.

15 апреля стало известно, что Проценко полностью вылечился от коронавируса.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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