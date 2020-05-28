Продавцы с коронавирусного рынка в Ухане снова занялись торговлей

Продавцы, работавшие на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, который был закрыт после того, как там зафиксировали первую вспышку коронавируса, открыли новые торговые точки в других местах и снова вернулись к работе. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказала одна из бывших сотрудниц уханьского рынка, многие из ее бывших коллег перебрались на новые места, чтобы иметь возможность заработать на жизнь. При этом она отметила, что торговля на закрытом рынке шла лучше, поэтому она с нетерпением ждет, когда власти примут решение о возобновлении его работы.

Другой торговец рассказал, что его семья продавала раков на рынке морепродуктов с 2002 года до момента его закрытия в январе 2020-го. Теперь мужчина вынужден торговать раками прямо на улице. «Дела идут плохо», — признал он.

Как отмечает Daily Mail, хотя этот рынок в Ухане и позиционировался в первую очередь как место продажи морепродуктов, на нем можно было купить и более экзотические виды мяса: например, мясо лис, крокодилов, волчат, змей, крыс, саламандр, павлинов, дикобразов и даже коал. Теперь же в городе действует запрет на употребление мяса диких животных, которые, как предполагается, могли стать переносчиками новой коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

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Источник: Лента.Ру