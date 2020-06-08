Продюсер Ruptly пострадал во время акции протеста в Швеции

8 июня 2020     18
Продюсер Ruptly пострадал во время акции протеста в Швеции

Во время протестов в шведском Гетеборге пострадал продюсер Ruptly, об этом в своем Telegram сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в воскресенье, 7 июня.

«Сначала ударили по камере, потом по лицу и стали пинать. Когда камера выпала из рук, ее пытались растоптать», — написала она.

Полицию оттеснила протестующих и отвезла сотрудника видеоагентства на безопасное расстояние. У него разбита губа.

1 июня полицейские в Вашингтоне несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел, несмотря на то что она предъявляла пресс-карту. В МИД России отреагировали на этот инцидент и расценили его как недружественный шаг со стороны властей США.

В конце мая против журналиста «РИА Новости» Михаила Тургиева, который освещал протесты в Миннеаполисе, полицейские применили слезоточивый газ. В МИА «Россия сегодня» потребовали от властей США расследовать это дело.

Источник: Газета Известия

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